Rigivan Ganeshamoorthy torna a Roma da campione, pronta la festa a Dragona

Rigivan Ganeshamoorthy atterrerà questo pomeriggio all’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino: grande festa in programma a Dragona

Rigivan Ganeshamoorthy torna a Roma da oro paralimpico e con tre record mondiali nel lancio del disco F52. Il campione tornerà in Italia questo pomeriggio intorno alle 16, con una grande festa che i residenti del suo quartiere stanno preparando dopo il leggendario risultato sportivo. Rigi, come si fa chiamare dagli amici, è infatti uno storico residente di Dragona, quartiere cui peraltro è molto legato.

Grande festa a Dragona per il ritorno di Rigivan Ganeshamoorthy

Il campione azzurro atterrerà nel primo pomeriggio all’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Non sarà solo al suo ritorno, considerato come ad attenderlo al Terminal 1 ci saranno numerosi cittadini di Dragona. I residenti hanno deciso di festeggiare l’eroe di Parigi, preparando per l’arrivo ai cancelli dello sportivo una folta presenza di magliette di colore azzurro e bandiere tricolori dell’Italia.

L’annuncio del Comitato di Quartiere per accogliere il campione azzurro

La festa per Rigivan Ganeshamoorthy è stata annunciata, pochi minuti fa, dallo stesso Comitato di Quartiere di Dragona attraverso Facebook. Questo il breve messaggio inserito sul social network: “Cari Concittadini, questo pomeriggio il nostro olimpionico Rigivan Ganeshamoorthy atterrerà a Fiumicino alle ore 16 T1, ed alcuni concittadini saranno lì ad accoglierlo. Rigi ha espresso il desiderio di vedere al suo arrivo nel nostro quartiere, che è molto legato, tante bandiere tricolore sventolare sulle vie principali. Inoltre, per chi è impossibilitato a ad andare in aeroporto, al suo arrivo si fermerà in via Francesco Donati altezza parco “Donne vittime del femminicidio” altezza fermata autobus”.