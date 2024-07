Rimosse le giostre abusive a Torre Angela, parte la riqualificazione la Parco di Celio Caldo

Parte la riqualificazione del Parco di Via Celio Caldo a Torre Angela, l’annuncio arriva sui social dal consigliere Emanuele Licopodio

Una storia di burocrazia, quella che vede protagonista un piccolo parchetto di quartiere nella zona di Torre Angela. Nei giorni scorsi, dopo più di un ventennio d’attesa, sono state rimosse le giostrine abusive all’interno del Parco di Via Celio Caldo, oggi intitolato alle vittime delle Foibe. Una soluzione fortemente voluta dal VI Municipio di Roma Capitale, che ha accolto le richieste dei residenti per un parco a disposizione della cittadinanza e dove svolgere attività sociale.

L’azione di riqualificazione nel parco di Torre Angela

I residenti di Torre Angela hanno dovuto aspettare 25 anni e il susseguirsi di varie amministrazioni, per veder smantellato quel sistema illecito all’interno del Parco di Celio Caldo. L’annuncio delle operazioni di pulizia e riqualificazione del verde è arrivato dal consigliere Emanuele Licopodio, eletto nella maggioranza municipale all’interno della Lega. Come spiega Licopodio, l’operazione per riqualificare questo spazio era partita addirittura all’inizio dell’esperienza amministrativa legata alla presidenza di Nicola Franco. Un obiettivo difficile da raggiungere per la burocrazia italiana, ma che oggi vede finalmente il primo passo tangibile verso la riqualificazione di quest’area verde.

L’azione per pulire l’area verde del VI Municipio di Roma

Un’operazione che si può annoverare tra i grandi risultati di quest’esperienza amministrativa nel VI Municipio di Roma, anche se il tempo per ottenere un simile obiettivo è stato lungo. L’Amministrazione punta a una piena ristrutturazione di questo spazio, a cominciare dal nome: già oggi è possibile chiamarlo “Parco dei Martiri delle Foibe“, con una dedica alla figura di Giuseppina Ghersi, che perse la vita in quella drammatica vicenda storica.

Le nuove strutture che sorgeranno nel campo di Torre Angela

Saranno molteplici le strutture che sorgeranno nel parco e messe a disposizione del quartiere di Torre Angela. Ci sarà un’area fitness per fare attività fisica, un campetto polivalente e un’area ludica per ragazzi, che sarà proprio dedicata alla memoria di Giuseppina Ghersi.