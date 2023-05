Rino Gaetano Day 2023 a Roma: ecco quando e dove, il programma completo

A Roma, nell’anniversario della sua morte, arriva il Rino Gaetano Day 2023. L’appuntamento che ricorderà il compianto cantautore calabrese, si svolgerà nella Capitale il 2 e 3 giugno 2023. La manifestazione si terrà al Palco Talenti, in una due giorni di grande musica. In ricordo della sua scomparsa per un tragico incidente nel giorno del 2 giugno 1981, si ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi musicali.

Roma ricorda Rino Gaetano

A ricordare il famoso cantautore di Crotone, quest’anno saranno grandi artisti musicali. Tra i nomi più blasonati per la manifestazione canora, vediamo la presenza di Leo Gassmann, Comete e Pierdavide Carone. L’evento viene organizzato dal 2011 a livello nazionale, grazie al lavoro di Anna e Alessandro Gaetano, ovvero la sorella il nipote del leggendario artista italiano. Un anniversario speciale quest’anno, considerato come il 2 giugno 2023 cadrà nel 42esimo anniversario dalla morte del musicista calabro.

I temi affrontati sul palco

L’evento portato quest’anno sul Palco Talenti, avrà un particolare tema da sviscerare: la sostenibilità ambientale, ovvero una tematica che attualmente sta mettendo tutti i Governi del mondo davanti alla sfida del secolo e soprattutto riparare i danni su quella che viene definita la crisi climatica. La manifestazione, infatti, vedrà la partecipazione di Sea Shepherd Italia, con il quale verrà discussa approfonditamente la tematica. Durante il concerto della due giorni musicale, ci sarà anche l’esibizione della Rino Gaetano Band.

Le interpretazioni dei brani di Rino

Come sappiamo, sia la Rino Gaetano Band che gli artisti che saliranno sul Palco Talenti, ripresenteranno i brani che hanno fatto grande il cantautore calabrese. Qualcuno lì riprenderà in maniera più fedele a come li cantava Gaetano, altri artisti invece, a sorpresa, ripresenteranno quegli storici pezzi in una maniera più personale, con l’obiettivo però di non spegnere la magia attorno a quei leggendari testi del cantautore italiano. Una manifestazione, quindi, da non perdere assolutamente.