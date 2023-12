Ristorante italiano a Londra toglie la Carbonara dal menù. Il ristoratore: “Basta stranieri che mi chiedono di snaturare la ricetta””

Un ristorante italiano a Londra, decide di eliminare la Carbonara dal proprio menù: troppi clienti stranieri volevano snaturare la ricetta.

Nel quartiere di Shoreditch a Est di Londra, la “Bottega Prelibato” ha sollevato polemiche decidendo di eliminare la celebre Carbonara dal proprio menù. Il proprietario, il signor Gianfillippo Mattioli, romano trapiantato in Regno Unito da 24 anni, ha preso questa drastica decisione per preservare l’autenticità e la qualità del piatto italiano, respingendo richieste di modifiche che avrebbero alterato la ricetta originale.

Ristorante italiano a Londra elimina la Carbonara dal menù

Gianfilippo Mattioli ha dichiarato a La Repubblica di aver ricevuto numerose richieste da clienti che volevano personalizzare la celebre pietanza, aggiungendo ingredienti come panna, funghi o addirittura il pollo. Rifiutando queste modifiche, il ristorante ha subito recensioni negative su piattaforme online come TripAdvisor, Google e i vari social media. Il ristoratore ha evidenziato la sfida nel gestire commenti negativi, alcuni dei quali sono stati descritti come bullizzanti o addirittura razzisti.

La decisione accolta malissimo dai turisti di Londra

Il motivo principale di questa decisione radicale è stato il desiderio di Mattioli di proteggere la ricetta tradizionale della Carbonara, composta come sappiamo da tuorli, pepe, guanciale e pecorino, senza comprometterla con variazioni non conformi alla cucina italiana. Mattioli ha affermato che molte persone cercano di far credere che la Carbonara non sia più italiana, ma ha ribadito che la ricetta autentica deve essere rispettata.

I problemi del ristorante italiano che rinuncia alla Carbonara

La Bottega Prelibato, aperta nel 2008, ha guadagnato popolarità nel quartiere e nella Capitale britannica. Nonostante le sfide, inclusa la riduzione della disponibilità di personale dopo la Brexit, il ristorante ha resistito grazie al supporto della sua “famiglia”. La reazione del pubblico alla decisione della Bottega Prelibato è stata varia, ma in gran parte positiva. Molti utenti italiani hanno elogiato la scelta di non piegarsi alle richieste dei clienti e hanno sottolineato che la vera Carbonara ha una sola ricetta.

La ricetta italiana della Carbonara

La storia della Carbonara è stata oggetto di dibattito nel corso degli anni, con controversie sulle sue origini tra Italia e Stati Uniti. Nonostante le divergenze, la ricetta tradizionale è stata messa in discussione da varie interpretazioni creative nel corso degli anni, ma la Bottega Prelibato si è posta come difensore della versione autentica del piatto. In ultima analisi, il “Carbonara-gate” di Londra solleva importanti questioni sulla preservazione delle tradizioni culinarie in un contesto di crescente internazionalizzazione e richieste di personalizzazione.