Ritorna il cinema ad Aprilia: il 21 dicembre riapre il Multisala Lux

Ad Aprilia grandi ritorna: nella giornata di giovedì 21 dicembre 2023 riaprirà ufficialmente il Cinema Multisala Lux.

Dopo quattro lunghi anni di chiusura dovuti alla pandemia da Covid-19 e ai lavori di ristrutturazione, il Multisala Cinema Lux, situato in via Pontina km 45.700, riapre finalmente le sue porte ad Aprilia.

Ad Aprilia riapre il Cinema Multisala Lux

La rinascita del cinema è stata resa possibile grazie agli sforzi della Società Cinestar, già nota per la gestione di importanti multisala nel territorio di Roma, tra cui il Multisala Lux, l’Odeon, il Tibur e l’Intrastevere. Il progetto di rinnovamento del Cinema Lux prevede la completa trasformazione di sette sale cinematografiche, ma inizierà con l’apertura di due sole sale, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica di alta qualità per vedere i loro film preferiti.

Il nuovo cinema aperto ad Aprilia

La Società Cinestar si impegna a fornire il massimo comfort e ad adottare le tecnologie più avanzate per la visione dei film, confermando così la sua politica culturale volta a valorizzare il ritorno alla visione cinematografica in sala. La data tanto attesa è la giornata di giovedì 21 dicembre 2023, quando il Cinema Lux accoglierà nuovamente il proprio pubblico, proponendo una programmazione incentrata principalmente sui film natalizi. Tra i titoli in cartellone, come sappiamo spiccano i nomi come Wish, Wonka, Adagio, Ferrari, Santocielo e Prendi il volo, offrendo così un’ampia varietà di scelte per tutti gli amanti del cinema.

L’inaugurazione per la riapertura del Cinema Multisala Lux

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 11:00, alla presenza dell’amministrazione comunale di Aprilia e dei gestori della sala. Durante l’evento inaugurale, saranno presentate in dettaglio le caratteristiche del nuovo Cinema Multisala Lux, fornendo agli ospiti un’anteprima delle nuove sale operative e delle attrezzature all’avanguardia che arricchiranno l’esperienza cinematografica.

Un nuovo cinema attivo nella provincia di Latina

Con la riapertura del Multisala Cinema Lux ad Aprilia, la provincia di Latina può finalmente vantare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati del grande schermo. Questo segna un importante passo verso il recupero delle normali attività culturali e sociali dopo un periodo di pausa forzata legata alla crisi economica portata dal Covid-19. Il Cinema Lux si propone di diventare un luogo di incontro per la comunità locale, offrendo intrattenimento di qualità e momenti di condivisione attraverso il magico mondo del cinema.