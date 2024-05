Ritrovata la ragazza scomparsa a Bellegra: la famiglia riabbraccia Angelica

Ritrovata Angelica Roberti: la ragazza 14enne era scomparsa dal Comune di Bellegra, nella Provincia di Roma.

Angelica Roberti è tornata nella sua casa a Bellegra. Ci aveva lasciato con il fiato sospeso la storia di quest’adolescente, scomparsa l’altro ieri dal Comune nella Provincia di Roma Capitale. Dopo la mobilitazione di Penolope Onlus e le forze dell’ordine, la giovane ha fatto ritorno a casa nella giornata di ieri. I motivi della scomparsa non sono stati ancora chiariti, ma l’importante è come la vicenda abbia visto un lieto fine.

Angelica è tornata dalla propria famiglia a Bellegra

I genitori possono riabbracciare la piccola Angelica, dopo aver temuto il peggio per oltre ventiquattro ore. La ragazza sarebbe tornata nelle ore serali presso la casa familiare, in una notizia che ha permesso ai genitori di svegliarsi dall’incubo in cui erano caduti. Saranno gli investigatori a comprendere le motivazioni di quel gesto che poteva conseguire esiti ben diversi: ora la notizia è come la famiglia ha potuto riaccogliere l’amata figlia tra le mura casalinghe.

La sparizione di Angelica nella Provincia di Roma

Tutto sarebbe partito l’altro ieri, quando la ragazza 14enne era uscita nel pomeriggio. Da quel momento sono finite le comunicazioni tra la giovane e la sua famiglia, in una situazione che ha creato ulteriore paura dopo il mancato ritorno dell’adolescente durante la sera di martedì. Sulla vicenda si sono mobilitati subito gli agenti delle forze dell’ordine e i loro investigatori, che hanno compiuto approfondite ricerche sulla ragazza soprattutto perché minorenne.

Una situazione da incubo che è durata ventiquattro ore. Fortunatamente nelle prime ore serali, la giovane ha fatto ritorno nella propria abitazione e probabilmente ha spiegato i motivi dietro al gesto ai propri genitori. Grande sostegno alle operazioni di ricerca sono arrivate anche dai cittadini di Bellegra e le persone che conoscevano Angelica, che si sono attivati per provare a cercare la ragazza durante il periodo della sua sparizione.