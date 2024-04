Ritrovata Ramona Zinta, la 39enne scomparsa durante il turno di lavoro

Della 39enne non si avevano più notizie dallo scorso martedì, quando è scomparsa durante il suo turno di lavoro.

Del suo caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha accolto l’appello del figlio Marcus.

Ritrovata Ramona Zinta

È stata ritrovata Ramona Zinta, la 39enne di origini lettoni, ma residente a Ginosa, scomparsa la sera del 2 aprile scorso. La donna al momento si trova ricoverata a Taranto per accertamenti, come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno. Sulla sua scomparsa sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, cui tocca il compito di fare luce sull’accaduto.

La donna era scomparsa mentre si trovava nella pizzeria “La Pescarella”, situata nell’omonima contrada, a una manciata di chilometri dal confine con la Basilicata: da quel luogo, secondo alcuni testimoni, la 39enne si sarebbe allontanata autonomamente. Proprio in quella pizzeria, dove stava svolgendo un giorno di prova come cameriera, aveva dato appuntamento al figlio Marcus, 18 anni. È stato proprio il ragazzo a lanciare l’allarme, quando la mamma non si è presentata all’appuntamento. Ai microfoni di Chi l’ha visto?, il ragazzo ha detto: “Aiutateci a trovarla. Io la sto aspettando e continuerò ad aspettarla”.

La donna stava lavorando come cameriera e sarebbe uscita dal locale per fumare una sigaretta. Una pausa diventata troppo lunga, tanto da insospettire i suoi colleghi che sono usciti per chiamarla: Ramona però era già scomparsa. A poco più di 48 ore è stata finalmente ritrovata.