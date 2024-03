Ritrovato Edoardo Galli, il 16enne scomparso da oltre una settimana

È stato ritrovato Edoardo Galli, il 17enne scomparso la scorsa settimana da Colico (Lecco). Al momento si trova in un luogo sicuro, in attesa di riabbracciare i suoi genitori.

L’adolescente era stato avvistato alla stazione centrale di Milano, dove aveva incontrato un amico. Questa mattina due viaggiatori lo hanno avvistato in stazione e hanno allertato la Polfer.

Edoardo Galli è stato ritrovato. Sta bene il 16enne scomparso il 21 marzo scorso dalla sua abitazione a Colico, provincia di Lecco. Edoardo è stato avvistato questa mattina da una coppia di viaggiatori in stazione Centrale a Milano, che hanno immediatamente allertato la Polizia Ferroviaria. Al momento Edoardo Galli è in un luogo sicuro, in attesa di riabbracciare i suoi genitori.

In questi giorni erano stati lanciati numerosi appelli da parte dei genitori di Edoardo, affinché facesse ritorno a casa. Appelli rilanciati anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? La mattina della scomparsa Edoardo aveva preso il treno delle 6.58 per Morbegno, per andare a scuola, ma a scuola non era mai arrivato. Era passato prima a casa di un amico, per lasciargli 20 euro nella cassetta della posta e poi – alle 7.33 – aveva spento il telefono, che da quel giorno è rimasto sempre spento.

Questa mattina la notizia che i genitori aspettavano da oltre una settimana.