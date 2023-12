Rivoluzione cantieri a Roma: i cantieri del Giubileo lavoreranno anche la notte

Rivoluzione per i cantieri del Giubileo sul suolo di Roma: le manutenzioni stradali avverranno anche di notte.

La Giunta Gualtieri di Roma Capitale ha approvato una delibera volta a estendere l’orario di lavoro notturno a tutti i cantieri presenti nella città, in vista dei numerosi lavori programmati per il Giubileo. L’obiettivo è evitare il congestionamento del traffico in una città con un elevato numero di veicoli per abitante.

I cantieri del Giubileo a Roma si spostano la notte

In una metropoli dove ogni mille abitanti si contano 630 automobili e 140 motocicli, la gestione dei cantieri stradali è diventata una priorità. La Giunta mira a risolvere le criticità causate da chiusure e restringimenti di carreggiata, cercando di effettuare i lavori notturni dalle 21:00 alle 6:00. Laddove ciò non sia possibile, si prevede che i cantieri operino lontano dagli orari di punta. La delibera coinvolge anche gli enti di prossimità, estendendo l’orario notturno a dipartimenti e strutture tecniche dei municipi.

Cantieri notturni a Roma: la parola della Giunta

L’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, ha sottolineato su RomaToday l’efficacia dei cantieri notturni introdotti nel 2021. Questa pratica, sebbene comporti costi più elevati, ha dimostrato di accelerare i tempi di esecuzione, evitando interferenze significative con la vita cittadina durante la notte. La decisione di estendere questa modalità a tutti i dipartimenti di Roma Capitale è motivata dalla volontà di ridurre al minimo i disagi durante il periodo del Giubileo.

Lavori notturni anche per verde pubblico di Roma

La delibera non si limita ai cantieri stradali principali interessati dal Giubileo ma si estende anche ad altri settori come sottoservizi e verde pubblico. La gestione notturna riguarderà non solo la piattaforma stradale ma anche marciapiedi, alberature e opere d’arte. Inoltre, si prevede che la manutenzione della rete di sottoservizi e del verde pubblico segua la stessa prassi notturna.

Gli orari per i nuovi cantieri notturni di Roma

Sebbene la prassi notturna sia preferibile, la delibera prevede alcune deroghe motivate e limitate, consentendo lavori diurni solo in casi di impossibilità tecnica. Tali lavori diurni, se necessari, devono comunque evitare le fasce orarie di punta tra le 7:00 e le 9:00 e tra le 16:00 e le 19:00. Inoltre, le deroghe sono permesse solo nei casi in cui i cantieri rispettino i limiti acustici previsti dal regolamento sul rumore.