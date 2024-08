Rivoluzione Roma-Lido, treni visibili via app dal 2026: il progetto

Un’app per monitorare i treni sulla Roma-Lido: ecco il progetto di Cotral per controllare i mezzi ferroviari in maniera satellitare

Monitorare in tempo reale i treni della Roma-Lido. E’ questo l’obiettivo di Cotral, che sembra voler guardare alla piena trasparenza verso la propria utenza nel prossimo futuro. Tra i progetti che l’azienda ai trasporti regionale vuole realizzare nei prossimi due anni, c’è quello di un’applicazione in grado di monitorare il tragitto dei treni in tempo reale. Una vecchia iniziativa che aveva già messo in piedi Atac nel passato, salvo poi far abortire il progetto dopo poco tempo.

Monitorare il tragitto dei treni della Roma-Lido in tempo reale: il progetto

A lanciare la notizia sul progetto dei treni sulla MetroMare è Odissea Quotidiana, che specifica anche come l’iniziativa sarà estesa anche ai convogli che viaggiano lungo la linea Roma-Viterbo, anche questa gestita dal Cotral. Il servizio di monitoraggio delle corse per l’utenza ferroviaria, vedrà il progetto finanziato con uno stanziamento di 1,6 milioni di euro, che arriveranno grazie all’intervento 241 del DPCM dell’11 giugno 2024 e le iniziative per lo svolgimento del Giubileo.

Come funzionerà il servizio sulla MetroMare e la Roma-Viterbo

In un momento storico dove gli schermi sulle banchine non sono pienamente affidabili e le corse continuano a essere soppresse a sorpresa, un’app che monitora la concreta azione dei treni sulle due linee del Cotral risulta necessaria. Sui mezzi verrà installata una trasmissione satellitare AVM, che dall’inizio del 2026 permetterà ai pendolari di avere un’idea più precisa sulle corse dei mezzi ferroviari sulle tratte.

Secondo le informazioni in possesso di Odissea Quotidiana, saranno equipaggiati di questa tecnologia 12 treni sulla Roma-Lido, ovvero i 9 CAF in servizio e gli altri 3 MA200. Per la situazione della Roma-Viterbo, i sistemi satellitari verranno inseriti all’interno di 10 treni, tutti dell’Alstom. La gara d’appalto, svolta dalla società Giubileo 2025, si svolgerà nell’arco del prossimo anno per conto di Cotral.