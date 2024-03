Rock in Roma, il festival dice addio a Capannelle: potrebbe trasferirsi a Fiumicino in estate

Rock in Roma potrebbe dire addio all’Ippodromo di Capannelle: il festival musicale potrebbe spostarsi a Fiumicino.

Rock in Roma dice addio allo storico Ippodromo di Capannelle. Una scelta non dettata dagli organizzatori del festival musicale, ma bensì dagli attuali gestori della struttura nella zona dell’Appia. Una manovra che, a poche settimane dall’inizio dell’estate, ha spinto gli organizzatori a trovare una nuova location per i concerti di prestigio internazionale previsti quest’anno nel programma. Tra le zone ipotizzate per ospitare gli spettacoli, si sarebbe fatto avanti il Comune di Fiumicino.

Rock in Roma dice addio a Capannelle

Tutto sorgerebbe dalla linea di Hippogroup, ovvero la realtà che ha in custodia l’Ippodromo di Capannelle attualmente. Dopo vent’anni di concerti all’interno della struttura sportiva, come spiega La Repubblica, il gruppo avrebbe sottolineato come l’area debba ospitare solamente eventi inerenti l’Ippica. Una condizione che di fatto ha messo fuori dalla porta Rock in Roma, nonostante il grande successo degli eventi musicali e soprattutto la possibilità di svolgerli a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare.

Rock in Roma pronto ad arrivare nel Comune di Fiumicino

Tra le opzioni più plausibili per lo svolgimento del Rock in Roma, almeno quest’anno, ci sarebbe l’area di Fiumicino. Fautore di questa soluzione sarebbe il sindaco Mario Baccini, che avrebbe letto nella vicenda una grande attrazione turistica per il territorio e soprattutto per i turisti che scendono all’Aeroporto di Fiumicino. Il tutto in un’arena vicino al Teatro degli Scavi di Ostia Antica, già utilizzato in diversi concerti della stessa manifestazione musicale.

Rock in Roma a Fiumicino: dove si svolgerebbero i concerti

Il sindaco Baccini avrebbe individuato l’area tra l’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” e l’Autostrada Roma-Fiumicino, in un punto che peraltro oggi vede grande transito di turisti e persone che si recano ai due centri commerciali nella zona comunale: l’ex Parco Leonardo e il Parco Da Vinci. L’accordo sarebbe in procinto di arrivare già nei prossimi giorni, coi sopralluoghi che avrebbero visto esito positivo per far effettuare i concerti nello spazio individuato.