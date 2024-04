Roma, 100mila sanpietrini per la passeggiata storica dell’Aventino

La passeggiata storica dell’Aventino: 100mila nuovi sanpietrini per la nuova attrazione turistica all’interno del Centro di Roma.

Una nuova passeggiata dell’Aventino per Roma. Lo storico percorso, ormai da settimane, sta vedendo l’installazione di 100mila nuovi sanpietrini. Un percorso dedicato ai molteplici turisti della Città Eterna, che in questa tratta trovano una nuova attrazione turistica storica da vivere. Per la Capitale si tratta di una rinascita artistica di una delle zone più emblematiche della città: lo straordinario quartiere dell’Aventino.

100mila sanpietrini a Roma per la passeggiata dell’Aventino

Gli interventi avverranno in due punti chiave del quartiere Aventino: tra via dell’Ara Massima di Ercole e Clivo dei Publicii. A dirigere i lavori è il Dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitale, che ha un preciso obiettivo turistico per questa tipologia di lavoro su strada: la valorizzazione del percorso che collega l’area dell’immenso Circo Massimo al quartiere Aventino. Una tratta stradale che, oggi, attraversa siti come il Roseto Comunale, il Giardino degli Aranci, le Basiliche di Santa Sabina e Santi Bonifacio e Alessio, fino a raggiungere la piazza dei Cavalieri di Malta.

Il sopralluogo del sindaco Gualtieri all’Aventino

In queste ore si è svolto il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto constatare personalmente il proseguo dei lavori. Insieme a lui, sul posto, si è presentata anche l’Assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini. I lavori tra il Centro Storico di Roma e il quartiere Aventino porteranno all’installazione di 100mila nuovi sanpietrini nella zona, in un lavoro che darà nuovo vigore storico a questa tratta stradale immersa nella storia della Città Eterna.

Il sindaco Gualtieri, visitati i cantieri di lavoro nel I Municipio, ha espresso grande soddisfazione per il proseguo dei lavori. Questi interventi sono destinati a durare nel tempo, dando a Roma una bellezza turistica ma anche una funzione sul piano della sicurezza stradale. L’assessore Segnalini, inoltre, ha detto come i lavori continuino l’opera per la riqualificazioni delle aree cittadine romane.