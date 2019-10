Roma, a fuoco il reparto di psichiatria dell’ospedale Santo Spirito: evacuato il reparto

Un incendio, scoppiato al terzo piano dell’ospedale Santo Spirito, nel reparto di Psichiatria, ha messo in allarme i degenti e i sanitari della struttura di Lungotevere Sassia, al civico 3. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 18.55. Sul posto in pochissimi minuti sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto di autoscala e autobotte e nucleo NBCR. L’intervento è ancora in corso: al momento non si registrano sono feriti o persone intossicate dal fumo. L’incendio probabilmente è stato sprigionato da un materasso andato a fuoco, forse a causa di una cicca di sigaretta.

A causa dei danni riportati e del fumo, al momento si rende necessario interdire il reparto di psichiatria.

Seguiranno aggiornamenti.