Roma, a Monte Mario il Giardino Ornella Bellucci

Venerdì 9 giugno 2023 alle 10,30, Roma Capitale e il Municipio XIV intitoleranno una parte del giardino antistante l’ingresso del Santa Maria della Pietà a Ornella Bellucci, in concomitanza con il centenario della nascita.

“Il Municipio XIV, anche attraverso la toponomastica, incoraggia la conoscenza ed il riconoscimento delle figure femminili importanti per i valori che hanno rappresentato con le loro scelte di vita e professionali. È questo il caso della psichiatra Ornella Bellucci, tra coloro che hanno contribuito a cambiare profondamente il volto dell’istituzione manicomiale, avviando così una trasformazione culturale di cui dobbiamo conservare memoria”. Queste le parole del Presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta.

Ornella Bellucci, una donna speciale

“Una donna speciale che ha speso la propria vita per il riconoscimento dei diritti e della dignità dei pazienti, dei più fragili. Il nostro Municipio attribuisce grande importanza alla Memoria, in questo caso dedicando uno spazio, quotidianamente frequentato da Ornella Bellucci per recarsi al Santa Maria della Pietà dove ha lavorato per tanti anni dedicando con estrema umanità e professionalità il proprio impegno di psichiatra agli ospiti dell’ex manicomio provinciale, sostituendo il concetto di anormalità con quello di fragilità e sensibilità”, la ricorda così Pino Acquafredda, Presidente della Commissione Cultura Sport Turismo Grandi eventi Personale del Municipio XIV di Roma Capitale, che prosegue: ”Un momento importante per il territorio, il verbo “ricordare” ha origine latina e significa riportare al cuore: con questa intitolazione riportiamo al cuore dei cittadini Ornella Bellucci alla presenza di tante persone che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità”.