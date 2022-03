Roma, accoltellati in strada due fratelli: la corsa disperata verso l’ospedale

Roma. Una dinamica violenta, sfociata in un brutale accoltellamento ai danni di due fratelli che si trovavano in strada, nel pomeriggio della giornata di ieri, domenica 6 marzo. Le due vittime si trovavano in via Soriano del Cimino, nella zona di Labaro. All’improvviso, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe scattata una violenta lite tra i due fratelli e un uomo che si trovava, anche lui, sul quella via in quel momento.

Accoltellati in strada a Roma

Non si conoscono le cause, ma purtroppo si conosce l’epilogo dell’assalto. I due fratelli sono rimasti profondamente feriti, uno dei due in particolare, trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dopo l’intervento dei soccorritori sul posto. Gli operatori sanitari, quando sono giunti sul posto, hanno immediatamente capito la gravità della situazione e si sono precipitati verso l’ospedale per le opportune cure mediche.

L’arresto dei Carabinieri

L’aggressore, poi, è stato fermato dai Carabinieri che lo hanno immediatamente rintracciato dopo la segnalazione. L’uomo ora è arrestato per tentato omicidio, mentre le due vittime si trovano all’ospedale con diverse ferite, per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.