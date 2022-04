Roma, aereo a fuoco ma è una fake news: (FOTO)

Nel web sta girando un video di un aereo che da Atene sarebbe atterrato a Roma d’urgenza. Nelle riprese si vede chiaramente l’aereo prendere fuoco e tantissimi passeggeri a bordo. “Atterrato poco fa da Atene a Roma, 165 italiani a bordo”. Sembrerebbe che la tragedia sia successa realmente ma sicuramente non poco tempo fa..

Aereo a fuoco a Roma

Il video ha sicuramente scioccato tantissime persone che proprio in questo momento stanno commentando nei post di Fb incredule e preoccupate. Ma tra i commenti alcuni sostengono che non si tratti di un aereo proveniente da Atene, e soprattutto, atterrato a Roma. Bensì si parla dell’aereo a Mosca che ha avuto un bruttissimo incidente nel 2019 per cui sarebbero “morti 41 passeggeri”.

Screen del video pubblicato nel gruppo Fb “Città di Pomezia”