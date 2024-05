Roma, aggiudicate le gare d’appalto per chiudere la discarica di Malagrotta

Roma Capitale ha pubblicato le vincitrici per le gare d’appalto che serviranno a far chiudere la discarica di Malagrotta.

E’ stata chiusa la gara d’appalto per la dismissione della discarica di Malagrotta a Roma. Il Comune ha comunicato i vincitori che eseguiranno i lavori per la chiusura definitiva del sito legato ai rifiuti, in un’opera che dovrà garantire la tutela ambientale nel quadrante tra l’area della Pisana e la zona Portuense. In tutto, nell’opera sono stati calcolati due grossi interventi per portare alla chiusura definitiva dell’area.

Roma Capitale chiude le gare d’appalto per la discarica di Malagrotta

Le gare d’appalto erano state pubblicate alla fine dell’estate scorsa, con l’obiettivo di mettere in piedi dei lavori per chiudere la discarica di Malagrotta. Per eseguire quest’operazione nel rispetto dell’ambiente circostante, dovranno avvenire due tipologie di lavoro: la copertura impermeabile-capping e la cinturazione contenitiva esterna. Gara d’appalto che sono state seguite dal Commissario Unico per le Bonifiche Gen. B. CC Giuseppe Vandala.

Le ditte che si sono aggiudicate l’appalto del Comune di Roma

Il Comune di Roma si è preso molto tempo per valutare i vincitori dei due appalti, effettuando un approfondita valutazione dei dossier amministrativi, le offerte tecniche e lo sconto economico. In conclusione, la “gara per capping, captazione biogas e trattamento percolato” è andato al raggruppamento NICO srl. L’importo dell’operazione supera i 116 milioni di euro, con un risparmio di oltre 7 milioni per le casse comunali.

Per la cinturazione contenitiva esterna, invece, i lavori sono stati aggiudicati alla TREVI spa. I lavori hanno un importo complessivo di oltre 58 milioni di euro, con un risparmio di oltre 14 milioni di euro per le casse comunali.

Il progetto sulla chiusura della discarica di Malagrotta

Ora si entrerà in una nuova fase della pratica amministrativa, in una situazione che porterà a un’azione operativa ed esecutiva per sistemare il sito dei rifiuti. L’obiettivo del Comune di Roma è di garantire la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini e il risanamento del territorio.