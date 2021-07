Roma, aggredita e minacciata all’interno di un casolare: 42enne salvata dalla Polizia Locale

Delle urla incessanti e spaventate di donna provenivano all’interno di Villa Flora, in via Isacco Artom. Un passante le ha sentite e immediatamente ha chiamato la Polizia Locale per chiedergli un pronto intervento, preoccupato per quanto stesse accadendo.

Nell’immediato gli equipaggi della sezione volanti e della Polizia Locale , XII Gruppo Monteverde, si sono precipitati sul posto. Proprio lì, mentre accedevano all’interno della struttura il più velocemente possibile, hanno riconosciuto le urla di un uomo che insultava e minacciava di morte e quelle di una donna che chiedeva disperatamente aiuto.

Roma: minacce e urla all’interno del parco, ecco cos’è successo

L’uomo è stato quindi subito bloccato dagli equipaggi, e la donna – impaurita, ferita ed in un forte stato confusionale – è stata all’istante accompagnata presso la struttura ospedaliera del San Camillo per le cure del caso.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del XVI Distretto Monteverde dove, formalizzata la denuncia della donna, una volta dimessa con una prognosi di 15 giorni dai sanitari del San Camillo, ed ultimate le indagini, è stato infine denunciato in stato di libertà per maltrattamenti, minaccia, lesioni e occupazione abusiva. Inoltre la Polizia Locale ha provveduto a mettere in sicurezza il casolare interessato e ad accompagnare la vittima all’ospedale San Camillo.