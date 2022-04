Roma al setaccio: chiusi 3 locali a San Lorenzo, boom di sanzioni dei Carabinieri

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine, con particolare riferimento alle zone del centro storico e delle periferie. Nel corso delle verifiche oltre 440 le persone identificate e diversi i controlli effettuati dai Carabinieri all’interno delle attività commerciali. Leggi anche: Sversamento di rifiuti nel terreno e lavoratori in nero: sequestrata azienda con oltre 150 bovini (FOTO)

I controlli dei Carabinieri: denunciati a piede libero due ragazzi

Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, insieme ai colleghi del Gruppo di Roma, nello storico quartiere hanno denunciato a piede libero un 20enne e un 16enne, entrambi con precedenti. I due dopo essere stati fermati per un controllo mentre si aggiravano con fare sospetto in via della Cisterna, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un coltello e di un punteruolo.