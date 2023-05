Roma, al via la ‘Notte del liceo classico’ nella Capitale: porte aperte questa sera negli istituti

Roma. Proprio per la giornata di oggi, venerdì 5 maggio 2023, è in programma la “Notte del liceo classico”, ovvero una grande iniziativa culturale che avrà come protagonisti gli istituti classici della Capitale che, per l’occasione, si riempiranno di spettacoli, mostre e dibattiti culturali.

Roma, transfobia al liceo Cavour: prof di religione strappa il cartellone sulla carriera alias

Notte del liceo classico a Roma: porte aperte negli istituti

L’evento, attesissimo, nasce da un’idea avuta dal professore Rocco Schembra, docente di latino e greco del liceo Gulli e Pennisi di Acireale e ora anche ricercatore di Filologia classica presso l’università di Torino. Un’iniziativa che ha una portata nazionale e che è sostenuta dal ministero dell’Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica. Gli eventi in programma sono attesi già a partire dal tardo pomeriggio di oggi. In particolare, alle 18.00, per fare un esempio, lo storico liceo Mamiani di Roma, rinomato per il suo grande ruolo svolto durante il ’68, ospiterà tanti dibattiti sulla violenza di genere, così come una tavola rotonda sulla Divina Commedia, con importanti interventi da parte di avvocati ed astrofisici. E non mancherà neppure la musica, offerta dal coro della scuola. Infine, la serata si chiuderà con “La tragedia parla di noi: le ragioni della pace, il dolore della guerra”, durate il quale si alterneranno passi scelti da Ecuba e da Troiane di Euripide. E poi, ancora, tanti giochi, canzoni e quiz game.

Il programma dei licei dal Manara al Giulio Cesare

Un programma vasto sarà anche quello del liceo Manara, situato accando alla splendida Villa Pamphili. Dopo i doverosi saluti del dirigente scolastico, il tutto sarà allietato da musica, teatro ed arte in ogni sua forma e manifestazione. Ci sarà, ad esempio un coro gospel, ma anche uno spettacolo teatrale dal titolo “Tutta colpa di Goldoni”, mentre al piano terra si terrà una mostra di opere d’arte e fotografiche degli studenti.

Spettacoli, mostre, laboratori e orientamento

Parallelamente, anche il Giulio Cesare si darà da fare, il liceo situato nel cuore del quartiere Trieste, che decide di aprire la serata con tanto di danze e concerti che i terranno in aula magna, proseguendo, poi, mostre di disegni, dipinti e fotografie, in uno spazio espositivo completamente dedicato alle ragazze e ai ragazzi del liceo. Nel resto della scuola, poi, si potrà assistere anche ad esperimenti di meccanica, ottica, elettromagnetismo grazie alla messa a disposizione dei laboratori di fisica. Al Vivona, invece, dopo l’esibizione altisonante del coro, ci saranno laboratori, premiazioni e letture per tutta la restante parte della giornata. Verranno per l’occasione premiati anche gli studenti più meritevoli e ci saranno anche dei veri e propri sportelli di orientamento per coloro che dovranno iscriversi al prossimo anno.