Roma, albero cade e finisce su un’auto: oltre 140 le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco

La stagione estiva è entrata nel vivo e con essa le richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco non si sono fatte attendere. Numerosi infatti gli incendi che si sono verificati sul territorio a causa delle torride temperature degli ultimi giorni, nonché delle condizioni di vento favorevoli. Ma non solo incendi, purtroppo si segnala anche la presenza di incidenti stradali e di interventi per la caduta di alberi.

Raffica di richieste ai Vigili del fuoco: gli interventi

Oggi sono state circa 140 le richieste di intervento gestite dal personale della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma. Come anticipato, a causa delle alte temperature stagionali e delle condizioni di vento favorevoli circa 60 degli interventi prima menzionati sono riferibili ad incendi di sterpaglie e terreni incolti nel quadrante Est della Capitale, Montelibretti, Torre in Pietra, Rocca Priora.

Albero cade su un’ auto in Largo Pannoia

Nel tardo pomeriggio il funzionario di servizio insieme alla squadra 23A di Anzio sono intervenuti ad Ardea per una verifica statica di un fabbricato di 4 piani fuori terra mentre la 3A di Tuscolano 1° é stata inviata per albero caduto su autovettura senza feriti in Largo Pannonia 48.

Incidenti stradali

Ma non solo incendi. Si segnala anche l’intervento per due incidenti stradali, uno sulla Via Aurelia — con ferito elitrasportato — l’altro a Valmontone. Entrambi i sinistri hanno richiesto la gestione e l’invio di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. Si segnalano infine, due incendi di autovetture in Via Fonteiana e Fiumicino in Via Costanzo Casana.