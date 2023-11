Roma, Alessandro Gassmann contro l’assessore alla viabilità: “Ci hanno murati vivi”

“Ma secondo voi romani, l’assessore alla viabilità della nostra città, si rende conto di essere il peggiore di tutti i tempi dopo l’Impero? Si rendono conto di averci murati vivi e che ci lasceranno in queste condizioni fino al 2025?”. E’ lo sfogo che l’attore romano Alessandro Gassmann affida a X (ex Twitter) per lamentarsi della difficoltà di circolazione di queste settimane nella Capitale. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos.

“Se ne rendono conto e se ne fregano? O non se ne rendono conto affatto? – affonda ancora Gassmann- Perché se non se ne rendono conto gli va detto forse in modo più chiaro?”. L’attore conclude poi con eloquente hashtag: “#unInferno”, twitta.

Il precedente. Alessandro Gassmann contro i video del sindaco: “Offensivi per i romani”

Dopo l’attrice Anna Foglietta – la quale con un amaro video sui social ha messo nero su bianco la situazione di degrado che affligge Roma – adesso anche Alessandro Gassmann non lesina critiche all’amministrazione capitolina. Appunti, i suoi, mossi i più volte anche in passato. Oggetto del contendere i video dell’azione del Comune per ripulire le strade.

Le critiche social dell’attore romano

Nella fattispecie, ci si sta riferendo al progetto senza alberi del sottopasso di Piazza Pia. L’opera, dal valore di settanta milioni, è stata finanziata con i fondi del Giubileo ed i lavori sono cominciati nelle scorse ore. A seguito delle attività la viabilità cittadina andrà incontro ad alcune modifiche ed anche le polemiche non si sono fatte attendere. “Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell’ama che tagliano l’erba sia offensivo per chi la città la abita?”.

Queste le parole con cui si apre il cinguettio dell’attore che poi aggiunge: “Vedo e leggo di progetti dove la cementificazione del centro storico sarà massiccia, e che le promesse di più verde e meno macchine non sono state affatto mantenute. Penso che questo non sia il momento di mandare video, ma di cambiare rotta veramente e poi magari pubblicare. Quando faranno 45 gradi perché sarà consuetudine, viene con me un’oretta al centro della piazza per vedere chi resiste di più? Alberi, dovete piantare alberi”, conclude l’attore.