Roma, Ama il tuo quartiere: la raccolta gratuita di rifiuti ingombranti

Nuovo appuntamento in calendario per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Domenica 22 ottobre i cittadini che non sapessero come smaltire elettrodomestici e rifiuti di grandi dimensioni, potranno recarsi presso i Centri di raccolta disposti da Ama nel Municipio di Roma VI. Ecco tutte le informazioni per effettuare correttamente la raccolta.

Dove trovare i centri di raccolta per i rifiuti ingombranti domenica 22 ottobre

Ama S.p.A. organizza, in collaborazione con il Tgr Lazio, l’iniziativa “AMA il tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” con postazioni straordinarie, oltre ai Centri di raccolta. L’appuntamento è previsto per domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Si invitano i cittadini a recarsi ai punti di raccolta entro le ore 12.30 così da consentire a tutti di usufruire del servizio. Le postazioni presenti nel Municipio Roma VI delle Torri sono:

– Via Francesco Caltagirone – (area parcheggio)

– Via Ambrogio Necchi – (area parcheggio) Stazione Grotte Celoni

In ocasione della giornata disposta da Ama, sarà possibile consegnare nei Centri di raccolta diversi materiali, tra cui:

legno, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi.

Ama prova a cambiare in vista del Giubileo, premi di produttività ai netturbini per tenere Roma pulita

È un tira e molla tra AMA e i sindacati, con la municipalizzata all’ambiente che prova a cambiare il trattamento dei propri dipendenti al fine di tenere Roma più pulita. Un obiettivo obbligato non solo dalle segnalazioni dei cittadini, ma anche per impegni istituzionali che la Città Eterna dovrà ospitare nel prossimo futuro: tra tutti il Giubileo del 2025. L’azienda penserebbe a un premio di produttività ai netturbini, che però ha dovuto vedere un’ampia discussione con le sigle sindacali.

Rifiuti a Roma, mezzi “fuori uso”: l’Ama avvia un’indagine interna

L’inefficienza di Ama finisce sotto la lente di un’indagine interna. A fare ordine sulle beghe della municipalizzata una società di consulenza esterna, contattata da Ama stessa tramite il suo direttore generale, Alessandro Filippi. Il dg ha proceduto infatti a richiedere un audit che possa far luce sulle numerose difficoltà che sta affrontando Ama in questi mesi, a partire dall’insufficienza di mezzi per effettuare la pulizia urbana. Si parla di una flotta dimezzata al 50% rispetto alla piena operatività che dovrebbe garantire a Roma, con strade lasciate in condizioni di totale degrado.