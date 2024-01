Roma, Ama realizzerà 5 nuovi impianti rifiuti con i fondi del Decreto Aiuti

A Roma sorgeranno, entro il 2025, cinque nuovi impianti dei rifiuti gestiti da Ama: una struttura sorgerà all’Infernetto.

In una città in emergenza sul piano della raccolta dell’immondizia, Roma Capitale annuncia il progetto di cinque nuovi impianti per la gestione dei rifiuti. Le strutture che verranno realizzate dall’Ama, utilizzeranno i fondi messi a disposizione dal recente Decreto Aiuti. Tutti gli impianti che verranno attivati nel territorio capitolino, costeranno una somma vicina ai 164 milioni di euro.

I 5 nuovi impianti rifiuti di Ama

L’obiettivo del Comune di Roma è quello di avere gli impianti dell’Ama già attivi per il 2025, così da poter quantomeno sperare in un Giubileo senza il problema della spazzatura. Una corsa contro il tempo per le tempistiche e la burocrazia capitolina, dettata soprattutto dalla necessità per la Città Eterna di arrivare a una piena autonomia nella gestione dei propri rifiuti urbani.

I due biodigestori di Roma

Due biodigestori sorgeranno nelle frazioni di Casal Selce e Cesano, che garantiranno la portata di 150 mila tonnellate di frazione umida all’anno. Materiali organici che gli impianti trasformeranno in biogas, un combustibile rinnovabile che servirà per generare energia elettrica e termica per alimentare tutto il territorio della nostra città di Roma.

I centri per la gestione della carta

Nelle località di Ponte Malnome e Rocca Cencia sorgeranno due impianti dell’Ama, che serviranno alla separazione e al recupero di carta e plastica. Gli impianti avranno una capacità di trattamento per 100 mila tonnellate di carta e 50 mila tonnellate di plastica all’anno. Tutti materiali che per l’occasione verranno poi lavorati per le operazioni di riciclo.

L’impianto Ama all’Infernetto

Nei nuovi poli per la gestione dei rifiuti a Roma, verrà toccato anche l’Infernetto, con un impianto a via Ermanno Wolf Ferrari. La struttura avrà una superficie di mille metri quadrati, permettendo alla cittadinanza di conferirci all’interno i rifiuti in maniera corretta e differenziata. Questa, una notizia che già circolava da diversi giorni nel territorio del X Municipio.