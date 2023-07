Roma, anziano colto da malore improvviso. Salvato dai Carabinieri

C’è un caldo infernale per le strade della Capitale. Come sappiamo le principali vittime del clima torrido sono gli anziani e i cardiopatici. Purtroppo proprio questo è accaduto oggi, alle ore 14.20 circa, nelle ore più calde sulla via Tiburtina. All’altezza della fermata metro Rebibbia, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile in transito, veniva richiamata da alcuni passanti. I cittadini cercavano aiuto per un residente romano di 73 anni, colto da malore e cardiopatico.

L’anziano salvato dai militari istruiti sulle manovre BLS-D

I militari sono quindi intervenuti prontamente e sul pensionato romano, colto da malore e cardiopatico, sono iniziate le manovre di rianimazione. L’uomo, all’arrivo dei carabinieri, presentava volto pallido, occhi vitrei, era freddo al tatto e non rispondeva agli stimoli. I parametri vitali, battito cardiaco e respiro, erano assenti. Così gli agenti lo hanno immediatamente posizionato supino e iniziavano le manovre di primo soccorso Basic Life Support and Defibrillation, fino a quando l’anziano non ha ripreso a respirare. Giunta sul posto l’ambulanza, i soccorritori hanno fatto in modo di stabilizzare i parametri vitali. In pochi minuti il 73enne è stato poi trasportato in codice giallo presso l’ospedale Sandro Pertini. I carabinieri autori del salvataggio, durante l’attesa del 118 sono sempre stati vicini all’uomo, attivandosi anche per proteggerlo dal caldo con un ombrello recuperato da un vicino bar. L’uomo c’è da dire, nella sfortuna ha trovato un minimo di buona sorte. Perché entrambi i carabinieri componenti la pattuglia del Nucleo Radiomobile che sono intervenuti erano addestrati rispetto alle manovre Basic Life Support and Defibrillation. Il BLS-D consiste in una serie di protocolli in sequenza che dovrebbe essere posta in essere quando si assiste alla perdita di coscienza di una persona che si presuma possa essere stata colpita da morte cardiaca. O, eventualmente, altri disturbi in grado di portare all’arresto cardiorespiratorio.