Roma, anziano convive con la casa infestata da api per 5 anni

Un’immensa colonia di api colonizzava la casa di un’anziano nel quartiere di Montespaccato, a Roma: la vicenda.

Una casa totalmente infestata dalla api, quella che vi racconteremo oggi in questa storia proveniente da Roma. Per cinque anni un anziano signore di Montespaccato ha vissuto con questi insetti, che avevano colonizzato dietro una parete della cucina. Con l’avanzare dell’età del signore, i figli però hanno avuto paura di questa situazione e contattato l’etologo Andrea Lunerti per trovare una soluzione al problema. Con grande determinazione, una maxi colonia di api è stata messa in sicurezza e trasferita alle porte della Città Eterna.

La casa infestata dalle api a Roma: la situazione

Tutto accade nel quartiere di Montespaccato, nel XIII Municipio di Roma. Il signor Vito, di 81 anni, vive all’interno di un appartamento al secondo piano di un condominio della zona. Da diversi anni, ben cinque, conviveva con una forte colonia di api all’interno della propria cucina. Gli insetti, come racconterà la sua testimonianza, avevano creato il proprio alveare passando attraverso un’intercapedine della stessa stanza.

La paura del figlio dell’anziano signore

In una convivenza che per anni non aveva portato a nessun incidente, rimaneva come la situazione non piacesse al figlio del signor Vito. Soprattutto negli ultimi mesi, la colonia di api mostrava di essere aumentata all’interno della parete, come testimoniava un maggior passaggio delle api all’interno della casa. Proprio in virtù di ciò, e per le paure legate alla salute dell’anziano signore, il figlio dell’uomo ha contattato Andrea Lunerti per un’operazione di salvataggio degli insetti e il trasferimento in un’area protetta.

Il trasferimento delle api a un rifugio

In un’operazione complessa e studiata nei minimi dettagli, l’etologo è riuscito a mettere in salvo tutte le api presenti all’interno dell’intercapedine della casa. Dopo il salvataggio nella casa di Montespaccato, sono state trasferite compattamente in un rifugio presso il Comune di Morlupo. Una parte di miele melata è stata donata al signor Vito, come omaggio per aver ospitato le api all’interno della propria dimora per tanti anni.