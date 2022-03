Roma, anziano malato di Alzheimer salvato dalla polizia: era sparito il giorno del compleanno

Si era smarrito il giorno del suo compleanno: un brutto affare per l’anziano malato di Alzheimer che si era ritrovato così in strada da solo e senza supporto. Il fatto è avvenuto a Roma ieri pomeriggio: a darne notizia la moglie, preoccupata perché il marito ultrasessantenne non era ancora tornato a casa.

Anziano malato di Alzheimer: una storia a lieto fine

La donna, molto preoccupata, ha chiamato il centralino del 112NUE e ha chiesto aiuto. Le forze dell’ordine si sono subito allertate, diramando la segnalazione a tutte le pattuglie, in particolare quelle che si occupano delle zone ovest di Roma. Sono stati gli agenti del commissariato Spinaceto a ritrovare l’anziano: l’uomo era in un’area verde, accasciato vicino a una macchina. I poliziotti gli hanno prestato soccorso e l’uomo, nonostante fosse visibilmente provato, è potuto tornare a casa in buone condizioni, riaccompagnato dai poliziotti.

Leggi anche: Roma. Prende per i capelli la compagna, la immobilizza e le dà fuoco: è grave