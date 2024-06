Roma, arrivano le strisce pedonali rialzate davanti la succursale del liceo Amaldi

Nuove strisce pedonali davanti al liceo Edoardo Amaldi di Roma: l’installazione urbanistica è avvenuta a Castelverde

Arrivano le strisce pedonali davanti al liceo Edoardo Amaldi di Roma. L’operazione è stata conclusa nella giornata di ieri, con gli studenti che già da settembre sapranno di arrivare alla scuola potendo attraversare la strada in sicurezza e con le automobili che viaggeranno a bassa velocità in quella tratta. Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova installazione urbanistica all’interno del VI Municipio capitolino.

Strisce pedonali rialzate davanti alla scuola di Roma: l’installazione a Castelverde

La richiesta delle strisce pedonali era arrivata da diverso tempo dal Comitato di Quartiere Castelverde, che aveva evidenziato la paura di numerosi studenti ad attraversare la strada su via Pietrasecca. Una strada dove le macchine tendevano a viaggiare ad alta velocità, rischiando realmente d’investire i cittadini e soprattutto gli studenti che frequentavano la struttura scolastica all’interno del quartiere di Roma Est.

Ad annunciare l’installazione delle strisce pedonali rialzate, è stato il consigliere Antonio Muzzone (Fratelli d’Italia). L’esponente della maggioranza ha seguito la vicenda di via Pietrasecca da vicino, dialogando con la Giunta del presidente Nicola Franco per portare la sicurezza stradale in quella fetta della Città Eterna.

La situazione della sicurezza stradale nel VI Municipio

Se le particolari strisce pedonali raccolgono la tranquillità di studenti e famiglie, tanto è il lavoro da fare sugli altri quadranti del VI Municipio. Sempre nel quadrante di Castelverde, sul web gli utenti ricordano le condizioni in cui versano i quadranti di Lunghezzina 1 e 2. Una zona dove i residenti denunciano la mancanza di presenza istituzionale, resa ancora più gravosa dal degrado che purtroppo si percepisce all’interno di quelle aree. Gli interventi richiesti non devono guardare solamente alla manutenzione stradale, ma devono operare anche sul piano del decoro: troppe volte i residenti hanno lamentato un’incessante presenza dei rifiuti, che ovviamente impattano negativamente sulla qualità della vita all’interno dello stesso quartiere. Una vicenda che anche in questo caso cominceremo a seguire da vicino.