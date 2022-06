Roma, attimi di panico all’Auditorium per lo spray al peperoncino, ‘per un attimo non ho capito più niente’: le testimonianze

Secondi di panico all’Auditoriom Parco della Musica. Durante l’evento ‘Circoloco’, un evento in cui erano presenti tantissime persone, qualcuno, verso le 22 di sera di Sabato, ha spruzzato lo spray al peperoncino seminando paura tra i ragazzi. Sono state diverse le reazioni. Qualcuno ha iniziato a scappare, altri ad urlare, altri hanno deciso di andare via. Fortunatamente però, il caos è stato gestito al meglio. Nessun ferito e la situazione non è durata a lungo. Decisamente però, un gesto fuori controllo che avrebbe potuto creare, senz’altro, tantissimi problemi.

Foto di: Eventibrite

Leggi anche: Roma. No alla mattanza dei cinghiali, la protesta con i disegni dei bambini: ‘Gli abbattimenti non sono la soluzione’ (FOTO)

Cos’è successo all’Auditorium

Alcuni ragazzi che si trovavano lì durante l’evento hanno raccontato, a noi de Il Corriere della Città, che “all’improvviso qualcuno ha iniziato a tossire”. Gli occhi hanno iniziato a diventare sempre più rossi e subito hanno capito che qualcuno aveva spruzzato lo spray al peperoncino. Fortunatamente loro si trovavano nella zona prive del locale, quindi hanno potuto vedere la scena “da un’altra prospettiva”.

Le testimonianze

“Stavamo ballando e tutti hanno iniziato ad urlare. Chi a correre. Chi a tossire. Chi a picchiarsi. Credo che un ragazzo ad un certo punto abbia trovato la persona che stava spruzzando lo spray per questo hanno iniziato a litigare. Comunque, in quel momento non si capiva granché”.

Attimi di panico però duranti veramente poco, fortunatamente. “Penso che il tutto sia durato cinque minuti massimo. Certo, sarebbe potuta andare diversamente. La gente era veramente tanta e quella sensazione è arrivata anche a noi che eravamo lontani. La gola inizia a bruciare e ti lacrimano gli occhi. Un fastidio quasi insopportabile“.