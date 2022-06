Roma, attimi di panico per un bimbo di 6 anni perso in Centro: ritrovato dai Carabinieri

Momenti di panico che i genitori non riescono a dimenticare. Tra la folla del Centro di Roma, il piccolo di 6 anni, inglese, si è allontanato e in un attimo si è perso tra la calca di gente. Disperati, i genitori hanno provato a cercarlo, ma niente. Il tempo passava e non si avevano notizie. Le persone fermate non riconoscevano il bambino, alcuni avevano difficoltà a capire la lingua, altri non davano nessuna risposta. Nel frattempo, anche il bimbo viveva nel panico totale. Impaurito, camminava lungo la strada nella speranza di trovare mamma e papà. A salvarlo i Carabinieri della stazione piazza Farnese.

La vicenda

I genitori avevano deciso di fare una passeggiata per il Centro. Era tutto tranquillo finché, in una frazione di secondo, hanno perso il loro piccolo. Disperati, non sapevano che fare. Dopo qualche minuto, che sembrava ore, e nessuna novità hanno deciso di dirigersi presso gli uffici della Gendarmeria Vaticana per segnalare la sparizione. Contemporaneamente, il bimbo passeggiava lungo corso Vittorio Emanuele II.

Proprio lì i Carabinieri della stazione di piazza Varnese hanno trovato il piccolo solo e impaurito. Continuava ad attraversare di continuo la carreggiata. Gli agenti hanno cercato allora di avvicinarsi. Una volta tranquillizzato, hanno provato ad avere qualche informazione.

Grazie alle comunicazioni scambiate tramite la centrale operativa del Gruppo di Roma, gli agenti sono riusciti a rintracciare i genitori, cittadini inglesi a Roma per turismo. Il bambino è stato assistito dai Carabinieri che lo hanno poi riaffidato ai genitori.