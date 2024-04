Roma, autovelox e pattuglie sulle strade “del mare”: controlli serrati dalla Colombo al Litorale

La Polizia Locale di Roma Capitale annuncia il piano per i controlli a Ostia durante i weekend dell’estate 2024.

Il Comune di Roma si prepara all’estate sul territorio di Ostia e i Cancelli. Per il ritorno dei weekend in spiaggia, e con l’inizio della stagione balneare il 25 Aprile 2024, la Polizia Locale ha programmato gli interventi da mettere in pratica sui collegamenti stradali del territorio lidense e il Centro Storico capitolino. I vigili urbani si attiveranno per pattugliamenti sulle principali arterie urbane, con lo scopo di disincentivare i fenomeni legati alla movida selvaggia e la guida in stato di ebrezza.

Le iniziative della Polizia Locale di Roma Capitale per l’estate a Ostia

L’obiettivo è quello di limitare i casi di pirati sulla strada e gli incidenti su tutta l’area del litorale lidense. Un piano che è stato esplicato oggi dal Comandante Mario De Sclavis, che ha annunciato come l’attenzione dei vigili sarà rivolta principalmente ai locali della movida lidense: aree di mare, locali notturni, stabilimenti balneari e discoteche.

In confronto allo scorso anno, Roma Capitale punta ad aumentare gli agenti presenti sul territorio di Ostia per i weekend estivi. Un controllo che dovrebbe interessare tutte le aree di Ostia, guardando poi in particolar modo quelle zone maggiormente vissute dai romani per il turismo e la movida.

Più vigili urbani sul territorio di Ostia: il piano del Comune di Roma

L’incremento delle pattuglie sul litorale lidense avverrà soprattutto nei weekend, ovvero tra venerdì pomeriggio e il lunedì notte. Controlli che dovrebbero monitorare approfonditamente sia le strade principali di Ostia, ma anche le aree consolari del territorio. Per garantire poi la guida sicura in tutta la zona lidense, la Polizia Locale installerà autovelox mobili e altri strumenti in giro per tutta l’area marittima del X Municipio.

Più sicurezza sulle strade di Ostia: mancano però gli agenti

La volontà della Polizia Locale, come spiega Il Messaggero, non manca. Risulta però un’operazione complessa quella legata al monitoraggio di Ostia durante i weekend estivi. Infatti gli agenti sono ancora con gravi deficit di personale, considerato come le 800 divise potrebbero entrare in servizio solamente dal mese di settembre: praticamente a estate finita e in vista del Giubileo.