Roma baciata dalla Dea Fortuna: vincite da capogiro al Lotto e il 10eLotto

Grandi vittorie al Lotto e il 10eLotto nelle scorse ore: due vincitori sul territorio di Roma, un altro a Civitavecchia.

La Dea Fortuna è tornata a baciare Roma. In queste ultime ore fanno notizia tre grandi vincite sul territorio romano, in vittorie che si sono presentate anche nel territorio provinciale della Capitale d’Italia. I fortunati giocatori hanno “sbancato” grazie a tre inaspettati successi sulle lotterie del Lotto e il 10eLotto, ovvero due giochi della fortuna molto utilizzati dagli italiani in questi ultimi anni. Andiamo a vedere le cifre altissime vinte.

Le vincite al Lotto e il 10eLotto a Roma

Il primo caso ha visto vincere un signore residente a Roma. Aveva fatto una giocata di 10 euro al Lotto, riuscendo però a centrare una difficile quanto improbabile quaterna sulla ruota Nazionale. I numeri fortunati estratti sono stati tra quelli estratti, ovvero 10, 19, 28, 43, 80. L’inaspettata combinazione ha portato una grande vittoria nella casa dell’uomo: per lui infatti è arrivato un premio di circa 130mila euro.

L’altra vittoria al Lotto nella Capitale

Un altro signore è riuscito a sbancare a Roma, con un’altra sorprendente vincita al Lotto. L’uomo è riuscito a portare a casa un inaspettato terno, peraltro avvenuto nella stessa ruota della precedente vittoria. I numeri fortunati sono stati questa volta il 10, 28 e 43: combinazione che ha permesso la vittoria di quasi 48mila euro al fortunato giocatore. Per il biglietto acquistato, l’uomo aveva speso 20 euro.

La vittoria al 10eLotto a Civitavecchia

Vittoria anche per i giocatori del 10eLotto, che sono riusciti a portare a casa il montepremi a pochi chilometri da Roma: il biglietto fortunato infatti è uscito nel Comune di Civitavecchia. L’estrazione si è rivelata sorprendente, considerato come la persona è riuscita a ottenere un fortunoso “6”: la particolare combo che ha permesso la vincita, ha aperto le porte per un montepremi di 40 mila euro. La notizia della vincita, inoltre, è stata accolta molto positivamente nella città balneare romana: ora si cerca l’identità del fortunato giocatore.