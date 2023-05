Roma-Bayer Leverkusen giovedì 11 maggio 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità

Si avvicina la semifinale di Europa League, che vedrà l’attesissima partita Roma-Bayer Leverkusen. I giallorossi, arrivati a questa storica semifinale della seconda coppa più importante d’Europa, dovrà vedersela con la compagine tedesca prima di accedere alla Finale. Una partita difficile, ma non impossibile, con il popolo giallorosso pronto a inondare lo Stadio Olimpico per sostenere la squadra in questa partita dell’anno. Una situazione che, come ovvio, comporterà anche un cambio di viabilità per la circolazione dei mezzi verso l’Olimpico e per le norme di sicurezza al fine di evitare scontri tra le tifoserie.

Come cambia la viabilità in Roma-Bayer Leverkusen?

Sarà una partita sold out allo Stadio Olimpico di Roma, che prevede 60 mila spettatori per questo storico incontro calcistico. Condizioni che si tradurranno in un pesante traffico tra le zone di Ponte Milvio, quartiere Flaminio, quello Delle Vittorie e Prati, come peraltro succede in ogni grandissimo incontro che svolge allo storico stadio romano. Tali condizioni, come sappiamo, costringeranno a un cambio della viabilità temporaneo per quella giornata. Quel giorno non si potrà parcheggiare nella zona del Foro Italico, mentre già dal 10 maggio tale divieto sarà presenta anche a via Cavour (tra largo Corrado Ricci e via del Cardello), via del Colosseo, via Frangipane, via del Cardello, vicolo e via del Buon Consiglio, via del Pernicone.

Dove possiamo parcheggiare o come ci arriviamo coi mezzi pubblici allo stadio?

Le aree di parcheggio allestite dal Comune di Roma, le troveremo in piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per sostare, basterà esibire il biglietto della partita agli steward di controllo in quegli spazi. Per raggiungere lo stadio, invece, si potrà usare il tram della linea “2” o i bus 23, 31, 32, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911. Per raggiungere il tram “2”, si potranno utilizzare le linee bus 61, 160, 490, che portano a piazzale Flaminio. Per chi deve tornare la sera dallo Stadio Olimpico, potrà utilizzare i notturni n200 e l’n201. Per andare verso Ostiense, invece, si potrà optare per la linea n3D e n3S.