Roma blindata per il Concertone e la partita di Europa League: in arrivo 5 mila tifosi tedeschi

Stabilito il piano di sicurezza per questa settimana a Roma: nella Città Eterna si svolgerà il Concertone e la sfida di Europa League.

Roma stilla il piano sicurezza per una settimana di fuoco. Nella Città Eterna si svolgerà il Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, poi il 2 maggio è attesissima la semifinale di Europa League tra i giallorossi e il Bayer Leverkusen allo Stadio Olimpico. Due eventi che porteranno le forze dell’ordine a mobilitarsi per monitorare più di 100 mila persone, tra spettatori del concerto musicale e tifosi tedeschi che verranno nella Capitale.

Piano sicurezza per Roma tra Concertone ed Europa League

Per i due eventi, a distanza di 24 ore, si preannuncia una grande presenza di persone nella città di Roma. Secondo le previsioni delle forze dell’ordine, dovrebbero essere 100 mila le presenze al Concertone di Circo Massimo. Per la semifinale di Europa League, nella Capitale sarebbero attesi circa 5 mila tifosi tedeschi. Numeri che hanno spinto il Ministero dell’Interno, in un periodo storico come questo, a mettere in pratica un’operazione sicurezza senza precedenti.

Il piano di sicurezza per Roma tra il 1 e il 2 maggio

Per gli eventi del Concertone e la partita di Europa League, la Questura ha tenuto un tavolo tecnico questa mattina. Per il Concertone, a Circo Massimo saranno previsti varchi di accesso: i vigilanti saranno incaricati per controllare i partecipanti alla manifestazione musicale, utilizzando anche i metal detector. All’evento della CGIL, sarà assolutamente vietato portare materiali pericoli come esplosivi, fuochi d’artificio o bevande alcoliche. Tutta la zona del Circo Massimo sarà videocontrollata, con costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine per mantenere la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il cambio della viabilità a Roma per il Concertone

Per il Concertone è previsto un forte cambio della viabilità, che potrebbe concludersi la notte del 2 maggio 2024. Saranno chiuse diverse strade che conducono al Circo Massimo, oltre alla deviazione dei mezzi pubblici che attraversano la zona. Tra l’area di Circo Massimo e la zona del Foro Italico (e quindi lo Stadio Olimpico), ci sarà il divieto assoluto per gli esercenti a vendere bevande alcoliche in bottiglia e lattina.

La gestione degli ultras dei Bayer Leverkusen a Roma

Sono 5 mila i tifosi tedeschi attesi nella Capitale. Le forze dell’ordine sorveglieranno minuziosamente tutte le aree del Centro Storico, con particolare attenzione a pub e birrerie. I controlli si estenderanno in tutte le zone della Città Eterna, interessandosi poi alle vie principali che conducono allo Stadio Olimpico. I tifosi del Bayer Leverkusen saranno invitati a radunarsi in punti prestabiliti della città, dove saranno poi accompagnati allo stadio da bus o navette e scortati dalla Polizia.