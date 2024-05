Roma, blitz contro gli ambulati abusivi a Porta Portese: sequestrati oltre 700 capi contraffatti

Blitz contro gli ambulanti abusi a Roma: agenti della Polizia Locale sequestrano quasi mille capi contraffatti a Porta Portese.

Blitz della Polizia Locale di Roma Capitale a Porta Portese. I vigili urbani sono intervenuti nello storico “Mercato della Domenica” capitolino, intercettando quasi mille capi contraffatti nella zona di commercio. Un’indagine che ha quantomeno rallentato un fenomeno storico di questo posto, che nella storia della romanità è diventato celebre per i prodotti contraffatti e venduti a modici prezzi alla cittadinanza.

Blitz al mercato di Porta Portese a Roma

Di “patacche e roba falsa” ci raccontava già Claudio Baglioni, quando all’inizio degli Anni Settanta incise un brano proprio dedicato a questo mercato: Porta Portese. Passano i decenni, ma realtà non è cambiata per nulla in questo posto. Con l’ultima operazione della Polizia Locale, i vigili hanno intercettato diverse decine di venditori ambulanti abusivi. Questi si erano situati ieri in prossimità dei banchi regolarmente autorizzati a esporre nella zona, invadendo i marciapiedi con scarpe, vestiario di vario genere e borse. Tutti prodotti puntualmente contraffatti e con i loghi falsificati dei grandi marchi in commercio.

Il sequestro dei prodotti contraffatti

I sequestri da parte dei vigili urbani sono avvenuti in due momenti distinti. Il primo sequestro, subito individuato dagli agenti della Polizia Locale, ha portato al ritiro di 200 prodotti: tutti rappresentavano loghi con marchi contraffatti e in prossimità dei banchi regolarmente autorizzati a esporre dentro Porta Portese. Un secondo sequestro è avvenuto dopo un sopralluogo più approfondito della zona in cui si svolge il mercato, che ha permesso agli stessi vigili di mettere le mani su almeno altri 500 prodotti con marchio contraffatto.

A questo materiale, gli agenti hanno messo mano anche su oggetti di dubbia provenienza. Si trattava infatti di prodotti vecchi e di dubbia qualità, probabilmente anche presi dai vicini cassonetti della spazzatura. Il materiale rinvenuto sotto questa tipologia è stato interamente girato all’AMA, che già in queste ore si sta operando per la distruzione in discarica.