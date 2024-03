Roma, blitz dei Carabinieri tra VIII e IX Municipio: arrestato spacciatore di cocaina

Blitz dei Carabinieri tra l’VIII e il IX Municipio di Roma Capitale: arrestato uno spacciatore con cocaina a Grottaperfetta.

Nuovo blitz dei Carabinieri a Roma, con i militari che sono intervenuti nei quartieri tra VIII e IX Municipio. In questi quadranti municipali, gli uomini dell’Arma sono intervenuti per contrastare i fenomeni legati allo spaccio di droga e soprattutto gli episodi di profondo degrado nella zona. Tra gli arresti compiuti dai militari, risulta quello di un pusher per commercio di cocaina. In totale, nell’operazione sono scattati tre arresti per reati di vario tipo.

Il blitz dei Carabinieri nei quartieri di Roma Sud

Il blitz dei Carabinieri è arrivato dopo numerose segnalazioni dei residenti della zona, che in più occasioni avevano esposto la presenza di fenomeni legati allo spaccio di droga e il degrado sotto i loro balconi di casa. Una situazione ben riportata anche dai giornali locali, che in più occasioni avevano evidenziato delle situazioni poco piacevoli all’interno del territorio compreso tra VIII e IX Municipio di Roma Capitale.

Gli arresti compiuti dai Carabinieri

Il primo arresto avvenuto per mano dei Carabinieri è stato quello di un pusher. L’uomo fermato, un signore di 53 anni proveniente dall’Albania, è stato trovato in possesso di svariate dosi di cocaina. La sostanza stupefacente, come evidenziato dai militari, era già pronta per essere messa in commercio. Il fermo dell’uomo, risultato un clochard della zona di Grottaperfetta, è stato complesso: inizialmente, il soggetto aveva dato false generalità durante la fase di riconoscimento.

Nella zona della Garbatella, poi, i Carabinieri sono dovuti intervenire durante una violenta lite tra passanti. Allertati dai condomini di una palazzina, che vedevano due persone litigare dalle proprie finestre di casa, i militari dell’Arma hanno trovato davanti agli occhi una scena più grave del previsto. Uno dei litiganti risultava armata, nascondendo un coltella con lama da 14 centimetri all’interno di una tasca della propria giacca. Il soggetto è stato riconosciuto come un cittadino romano di 46 anni.