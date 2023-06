Roma, bomba d’acqua si abbatte sulla città: pioggia e grandine, le zone più colpite (FOTO)

Roma. Una vera e propria bomba d’acqua che si è abbattuta sulla Capitale nell’ultimissima ora di oggi, sabato 24 giugno 2023, e che ha deciso di dare un tono grigio e movimentato a questo ennesimo pomeriggio estivo. Il maltempo, insomma, ha fatto un’incursione improvvisa, e ha deciso di spezzare il fine settimana della Capitale. Ecco cosa è successo e quali sono state le zone più colpite.

Bomba d’acqua su Roma: ecco dove

Diverse le segnalazioni, anche in redazione, per un temporale improvviso sulla città di Roma nell’ultima ora: da Furio Camillo a San Pietro, dal Centro storico a Boccea, la bomba d’acqua non è passata di certo inosservata, creando un certo disagio a chi si trovava in strada o a lavoro in quel momento. Il traffico, per fortuna non a pieno regime dal momento che siamo nel fine settimana, ne ha subito le conseguenze maggiori: diverse file e imbottigliamenti che in questi minuti, però, hanno ripreso a scorrere come sempre.

Le previsioni per la giornata di oggi sabato 24 giugno

Nella Capitale, durante le ultime ore della giornata di oggi, sabato 24 giugno 2023, le nubi continueranno ad alternarsi agli schiarimenti, dopo che la bomba d’acqua dell’ultima ora ha decisamente cambiato il trend meteorologico del giorno: ci sarà una tendenza graduale verso l’attenuazione del fresco e del grigiore delle nubi, sebbene fino a tarda serata non si vedranno cieli limpidi. Sono questi i dettagli rivelati dal sito di esperti di 3bmeteo, con il seguente dettaglio:

3mm di pioggia nelle prossime ore

Temperatura massima registrata 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesta a 3830m

Le previsioni per la giornata di domani domenica 25 giugno

Per quanto riguarda, invece, la giornata di domani, domenica 25 giugno 2023, i cieli continueranno ad essere venati da un pallido grigiore: in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Per fortuna, a quanto pare, non sarebbero previste piogge o acquazzoni improvvisi. Durante il corso della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4404m – anche in queso caso le informazioni provengono da 3bmeteo.it. Venti deboli o moderati verso sera.