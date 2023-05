Roma, bonus al Campidoglio: ‘Mille euro per ogni impiegato comunale’, il piano di Gualtieri

Roma. Da un lungo ed intenso confronto tra l’assessore al Personale e i sindacati, ecco spuntare un bonus per i dipendenti capitolini: fino a 1.000 euro a impiegato. Anche perché, c’è da dirlo, le file si infoltiscono: arrivano anche i tecnici per il Pnrr e i vincitori di vecchi concorsi da tempo in attesa in graduatoria. Senza contare il tanto agognato ritorno dello smart working attraverso l’approvazione del Piano di assunzione.

Partiamo proprio da questo: dal telelavoro, come direbbero i romantici della lingua. Ad oggi, per esempio, si può andare in smart solamente una volta a settimana. L’obiettivo, però, è quello di arrivare almeno a 2 giorni settimanali, come avviene a Milano e Firenze. Ovviamente, il tutto affinché i livelli di operatività e produttività non si abbassino, anzi, al contrario. Per farlo, c’è anche bisogno di un aumento, o aggiornamento, degli strumenti tecnologici a disposizione, che possano permettere il lavoro agile a distanza. La macchina amministrativa deve togliersi un po’ di polvere dalle spalle ed essere più moderna.

Nuovi ingressi ed assunzioni in vista

E, inoltre, arriveranno anche nuovi ingressi a breve: entro 30 giorni dall’uscita delle graduatorie dei vecchi concorsi, dovranno essere pescati e assunti a tempo indeterminato oltre 100 Funzionari amministrativi, 349 Istruttori amministrativi e 30 Funzionari dei servizi educativi. Tutte forze fresche che serviranno a rafforzare i servizi anagrafici, quelli sociali e le altre strutture del Comune. E, ancora, sempre nei prossimi giorni, ci sarà l’assunzione anche di 7 dirigenti, 4 con profilo amministrativo e 3 con profilo tecnico, andando così a completare il reclutamento. E poi, per quanto riguarda i progetti legati al Pnrr, sono in arrivo già dai prossimi giorni i 78 nuovi funzionari tecnici.

Bonus 1.000 euro per i dipendenti

Sempre con obiettivo produttività e potenziamento, infine, tra il 10 e 17 maggio andrà in scena un fitto calendario di incontri con le organizzazioni sindacali con l’intento finale di fissare i criteri per l’avanzamento di carriera. Opportunità ferma da ben oltre un decennio. Tra le proposte del Campidoglio, come dicevamo, anche quella di un bonus da 1.000 euro che dovrebbe incentivare i lavoratori.