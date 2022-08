Roma, botte da orbi nei giardini Einaudi: in 4 denunciati per rissa

Una discussione si è trasformata in rissa.

Ieri sera alle 22 e 30 in piazza della Repubblica presso i giardini Enaudi in quattro stavano avendo uno scambio di vedute piuttosto animato per futili motivi. Dalle parole, però, sono passati subito ai fatti. Se le sono date di santa ragione. I Carabinieri sono arrivati tempestivamente e hanno identificato i quattro, si trattava di tre peruviani e un marocchino che all’arrivo dei militari avevano ancora in mano bottiglie di vetro.

Denunciati per rissa

Gli uomini dell’Arma, in breve, sono riusciti a riportare la calma, non senza procedere però alla denuncia per rissa di tutti i componenti del quartetto