Roma, breve fuga di una capra dal Bioparco: l’animale avvistato per Villa Borghese

Nella frenetica quotidianità di Roma, l’insolito e avventuroso tentativo di fuga di una capra selvatica dal Bioparco ha attirato l’attenzione e l’allarme dei cittadini romani.

La fuga della capra dal Bioparco di Roma

Sabato scorso, un maschio di “Himalayan tahr“, imparentato con la capra selvatica, ha intrapreso una corsa avventurosa attraverso il parco di viale del Giardino Zoologico, suscitando preoccupazione tra i passanti. Il curioso episodio ha avuto inizio quando l’animale è riuscito a evadere dalla sua area nel Bioparco, decidendo di esplorare le strade della Città Eterna. La sua avventura ha raggiunto l’apice quando è apparso sopra un muro di Villa Borghese, nelle vicinanze del Parco dei Daini, scatenando l’allarme tra i residenti e i visitatori.

Spavento a Villa Borghese per la fuga della capra

Le segnalazioni confuse da parte dei cittadini, come riporta Il Messaggero, hanno portato a richieste di intervento alle forze dell’ordine, in particolare alla polizia, che ha ricevuto chiamate descrivendo l’animale come un’antilope di circa 80 chili di colore marrone e grigio, in giro per Villa Borghese. Anche i carabinieri a cavallo, soliti sorvegliare l’area, sono stati informati della situazione.

Il maltempo dietro la fuga dell’animale dal Bioparco

Dal Bioparco, già chiuso a causa del forte vento che ha colpito la Capitale, sono giunte rassicurazioni sul fatto che l’animale, un grande tahr, aveva passeggiato per un po’ sul muro di cinta alto circa quattro metri che confina con Villa Borghese. Il personale del Bioparco ha prontamente allertato le forze dell’ordine per gestire la situazione. È emerso che il maltempo potrebbe essere stato il principale catalizzatore della fuga della capra. Spaventato dai rumori del vento e degli alberi minacciati di crollo, l’animale ha superato la recinzione e si è arrampicato sul muro, offrendo un insolito spettacolo agli spettatori di Villa Borghese.

Il ritorno dell’animale nel parco di Roma

Domenica mattina, dopo la sua avventura cittadina, il tahr è tornato autonomamente nella sua area nel Bioparco, dove vive con altri nove esemplari. L’incidente ha evidenziato la complessità della convivenza tra la fauna selvatica e l’urbanizzazione crescente, confermando che la natura può a volte ribellarsi, anche nelle vie di una città così storica e affascinante come Roma.