Roma, brutto scontro tra un’auto e un furgone: 44enne in codice rosso

Un brutto incidente è avvenuto ieri in zona Pietralata a Roma. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 in via Massimo Tondi, all’altezza dell’incrocio con via Ludovico Pasini ed ha coinvolto due veicoli: una Mercedes Vito ed una Open Mokka. Nel violento impatto ad avere la peggio è stato il conducente della Mercedes, un uomo di 44 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I. Sul posto per i rilievi le pattuglie del Gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.