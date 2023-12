Roma: bus Atac sale sul marciapiede e si schianta

Incidente a Roma stamattina intorno alle 6.00. Protagonista il mezzo Atac della linea 89 che è uscito fuori strada schiantandosi contro una recinzione.

Attimi di paura oggi, giovedì 12 dicembre 2023, a Roma nella zona del centro. Un autobus Atac ha improvvisamente perso il controllo salendo sul marciapiede e finendo la sua corsa contro una recinzione di un palazzo danneggiando una conduttura del gas. L’incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti, è avvenuto in Via Brescia all’angolo con Via Nizza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i Carabinieri unitamente al personale di Italgas.

Aggiornamento – A seguito della pubblicazione del nostro articolo un portavoce Italgas precisa che l’incidente avvenuto nella giornata odierna in via Brescia, all’angolo con via Nizza, non ha coinvolto né danneggiato le reti di distribuzione del gas.

Strada chiusa dopo l’incidente del bus Atac

In quel momento a bordo del bus non erano presenti passeggeri. La strada, per consentire i soccorsi al conducente e per rimuovere il mezzo incidentato, è stata chiusa. Il tratto interessato è stato quello di Via Brescia, da Via Savoia a Via Nizza. Adesso si cercano di ricostruire le cause dell’incidente: non si esclude anche quella di un malore alla guida. In tal senso proseguono tuttora gli accertamenti dei caschi bianchi.

