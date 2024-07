Roma Buskers Festival, domani parte la V edizione dell’evento più seguito di Ostia

Domani inizia il Roma Buskers Festival al Porto di Ostia: ecco come si svolgerà e gli artisti di strada che si esibiranno

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa del Roma Buskers Festival, la manifestazione degli artisti di strada che ormai è alla V edizione e promette di portare colore e spettacolo all’interno del Porto di Ostia. L’evento organizzato dal Gruppo Matches, è pronto a portare sulla marina della zona portuale un’attrazione artistica capace di accogliere cittadini lidensi e turisti tra il 5 e il 7 luglio. Lo start della manifestazione avverrà domani pomeriggio alle 18:30, con l’esibizione del cantautore lidense Caffa alla Postazione 1.

La V edizione del Roma Buskers Festival

Il Roma Buskers Festival è la foto di un’Ostia diversa da come la descrivono i giornali, dove il divertimento si fonde con la voglia di fare arte e intrattenere il pubblico. Anche per quest’anno la struttura di Andrea Cicini riunisce oltre 25 artisti provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno all’interno del Porto di Ostia e metteranno in scena più di 40 spettacoli al giorno. Le esibizioni saranno non stop, partendo dal tramonto (alle 18) fino la sera tardi (le 24).

La cultura arriva al Porto di Ostia

Tante le partnership che quest’anno collaboreranno con il Roma Buskers Festival. Tra le più importanti, quella legata all’associazione “Una Breccia nel Muro” oltre l’Autismo, che avrà un infopoint proprio all’interno dell’area legata alla manifestazione. I volontari faranno sensibilizzazione a questa patologia cognitiva, ma soprattutto parleranno dei loro progetti in questo campo al fianco delle famiglie che vivono con i figli affetti da questi disturbi legati allo spettro autistico.

Le collaborazioni non terminano qui, in un evento che vuole affermare nuovamente il proprio carattere green e solidale. In questa esperienza sarà presente Ostia Clean Up, la Lipu Ostia, la Croce Rossa Italiana – Comitato Municipio 10 di Roma. Inoltre, daranno l’appoggio alcuni Comitati di Quartiere del X Municipio.

Le esibizioni degli artisti di strada

Oltre Caffa che gioca in casa, sono diversi gli artisti che si esibiranno al Porto di Ostia. Troveremo i Circensema del Circen Dolomites Festival. Direttamente dal Giappone, farà parte della kermesse l’artista Gaku. Dall’Argentina troveremo Camila Fernandez e dalla Germania il musicista Max Goedecke. A esibirsi durante la karmesse un’altra realtà lidense, con l’esibizione della Caracca Tamburi durante la tradizionale parata del 6 luglio alle ore 18. Altro appuntamento da non perdere anche quello riguardante la giovane SiO Orchestra di Conegliano, che si esibirà il 5 e 6 luglio alle ore 20 sotto la direzione del Maestro Roberto Fantinel.