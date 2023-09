Roma, cantieri aperti a piazza Pia: come cambia la circolazione

Già in essere erano le modifiche alla viabilità. Poi un intervento come parcheggi gratis presso la zona e una corsia di marcia suppletiva a scapito della pista ciclabile nella Galleria Pasa (Principe Amedeo di Savoia). Sono le novità i conseguenza dell’inizio dei cantieri a piazza Pia a Roma. In teoria entro il Giubileo, si dovrà raggiungere l’obiettivo di collegare il territorio di Castel Sant’Angelo con quello di via della Conciliazione, con il traffico che sarà fatto defluire in un nuovo sottopassaggio.

L’eliminazione della pista ciclabile

La pista ciclabile presso la Galleria Pasa, come detto, è soppressa. In pratica le due piste presenti nei due sensi di marcia verranno poste solo su un lato della Galleria; in questo modo si pensa di guadagnare spazio per una ulteriore corsia per le auto in direzione Lungotevere. È quella di piazza della Rovere ad essere eliminata, in direzione largo di Porta Cavalleggeri. Presso Borgo Santo Spirito invece i parcheggi saranno gratuiti. Verranno così riorganizzati e viene abolita la sosta a pagamento tra via dell’Ospedale e via San Pio X, lungo il lato sinistro del senso unico di marcia. In particolare la sosta sarà gratuita fino a tre ore per le autovetture, eccetto residenti, dalle ore otto alle venti dei soli giorni feriali.

Roberto Gualtieri: “La situazione sarà monitorata costantemente”

Così Roberto Gualtieri, che ha assicurato un monitoraggio costante sul quadrante. Aggiungendo che vuole integrare e aggiornare alcune decisioni in base alle informazioni raccolte giorno dopo giorni. Dice il Sindaco: “Con le nuove modifiche ampliamo lo spazio a vantaggio delle auto nella Galleria Pasa senza sacrificare la ciclabilità e poi facilitiamo il parcheggio ai residenti. Continuiamo a controllare i flussi in tempo reale, ad aiutare i cittadini grazie a un’importante presenza della Polizia Locale in zona e a garantire una costante informazione attraverso tutti i nostri strumenti di comunicazione“.