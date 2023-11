Roma, carta d’identità elettronica: proseguono gli open day. Ecco dove e quando

Il prossimo sabato 25 novembre, i cittadini di Roma avranno l’opportunità di partecipare a un nuovo open day per richiedere la carta d’identità elettronica. Gli sportelli anagrafici aperti saranno situati presso i Municipi VII, XIV, XV e gli ex Punti Informativi Turistici (Pit) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, 52.

Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma

Per partecipare a questa iniziativa, è obbligatorio prenotare un appuntamento. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire da domani, venerdì 24 novembre, dalle 9, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. È importante effettuare la prenotazione il prima possibile, poiché i posti sono limitati e saranno assegnati fino a esaurimento disponibilità.

Quali documenti mostrare per fare la nuova Carta d’Identità Elettronica

Il giorno dell’open day, i cittadini devono presentarsi presso gli sportelli anagrafici muniti dei seguenti documenti:

Il precedente documento d’identità.

Una carta elettronica di pagamento.

Il ticket della prenotazione.

Una fototessera.

Gli sportelli per fare la Carta d’Identità Elettronica nella giornata di sabato 24 novembre

Informazioni sugli Sportelli Anagrafici aperti sabato 24 novembre:

Municipio VII: sede in piazza Cinecittà, 11, aperta dalle 8.30 alle 16.30.

Municipio XIV: sede in piazza Santa Maria della Pietà, 5, aperta dalle 9 alle 15.30.

Municipio XV: sede in via Enrico Bassano, 10, aperta dalle 8.30 alle 15.30.

Ex Pit: aperti dalle 8.30 alle 16.30.

Lo sportello aperto domenica 25 novembre per fare la Carta d’Identità Elettronica a Roma

Informazioni sugli Sportelli Anagrafici aperti domenica 25 novembre:

Ex Pit: aperti dalle 8.30 alle 12.30.

Cosa fare per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica nella Città Eterna: qualche indicazione da non dimenticare

Si ricorda che è fondamentale rispettare gli orari indicati e presentarsi con tutta la documentazione necessaria. L’opportunità di ottenere la carta d’identità elettronica durante l’open day rappresenta un’occasione comoda per i cittadini di Roma, e la prenotazione anticipata contribuirà a gestire in modo efficiente l’afflusso di richiedenti.