Roma, chiusa uscita autostrada a Settebagni per lavori: ecco quando e le strade alternative

Importanti lavori sul tratto autostradale di Roma Nord, con la chiusura dell’uscita di Settebagni. Le manutenzioni, che si dedicheranno alla riqualificazione delle barriere di sicurezza, richiederanno la temporanea chiusura al traffico dell’uscita di Settebagni sulla diramazione di Roma Nord nell’Autostrada A1 Milano Napoli. Le chiusure su questa tratta, come ci fanno sapere, saranno effettuate in diverse fasi e soprattutto con diverse modalità.

La chiusura dell’uscita autostradale di Settebagni a Roma

Dalle ore 6 di lunedì 16 ottobre alle 22 di domenica 22 ottobre 2023, sarà chiusa in maniera continuativa il passaggio in direzione Roma/Grande Raccordo Anulare, che quello in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli. Dalle 22 del 19 ottobre alle ore 18 del 20 ottobre, invece, troveremo la chiusura che riguarderà solamente l’entrata in direzione Roma/Grande Raccordo Anulare.

Altri giorni di chiusura sull’uscita di Settebagni

Dalle 22 del 23 ottobre alle 6 del 24 ottobre, troveremo ancora la chiusura in uscita per chi proviene dall’A1 Milano-Napoli. Poi, nelle notti del 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre, con l’orario dalle 22 alle 6, troveremo la chiusura dell’uscita per chi proviene dall’A1 Milano-Napoli e da Roma/Grande Raccordo Anulare.

Le alternative al traffico con la chiusura dell’uscita a Settebagni

Per cercare di agevolare il traffico e gli automobilisti durante la chiusura dell’uscita a Settebagni, sono state pensate delle alternative urbanistiche per non paralizzare Roma Nord. Per la chiusura dell’uscita Roma/Grande Raccordo Anulare, si può seguire la SS4 Salaria verso Roma e poi seguire le indicazioni stradali in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per la chiusura dell’entrata verso l’A1, si può percorrere la SS4 Salaria in direzione di Rieti. Qui, poi entrare sulla Diramazione Roma Nord allo svincolo di Castelnuovo di Porto. Per la chiusura dell’uscita sull’A1, invece, utilizzare l’uscita di Castelnuovo di Porto. Invece, per la chiusura dall’uscita dalla direzione Roma/Grande Raccordo Anulare, utilizzate l’uscita “8” del Grande Raccordo Anulare in direzione SS4 Salaria. Consigliamo l’utilizzo di un navigatore per muovervi al meglio in questo quadrante.