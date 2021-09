Roma, chiuso il locale delle feste a Villa Borghese: sigilli e sanzioni per i titolari

Non distante da Villa Borghese, nel cuore dei Parioli, nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno ‘beccato’ circa 300 persone a ballare, con tanto di dj, all’interno di un famoso locale in zona. Non era però certo la prima volta che la municipale si recava in quel posto, luogo di assembramenti frequenti senza nessun rispetto delle normative anti Covid.

Dal momento che vi era stata una diffida alcuni giorni prima, cui non ha seguito alcun accorgimento, per il locale è scattata la chiusura di almeno 5 giorni, oltre le sanzioni previste. In corso ulteriori accertamenti in materia edilizia e sui titoli autorizzativi dell’attività. Ad eseguire il tutto le pattuglie del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana).