Roma, continuano gli scippi tra le strade del Centro: 6 arresti in poche ore

Nonostante i continui controlli delle forze dell’ordine, gli scippi tra le strade del Centro non finiscono. Per la stagione estiva la Capitale ha accolto migliaia di turisti che, purtroppo, sono le prime vittime dei ‘rapinatori di strada’. Approfittano del caos, della folla e, con le solite tecniche pensate nel dettaglio, rubano gli averi dei visitatori. Un fenomeno che da mesi sta tenendo impegnati, costantemente, i Carabinieri e che anche questa volta ha portato a più arresti.

Gli arresti in Centro

La tecnica è quasi sempre la stessa. Escono in gruppetti da due o tre. Due fanno la ‘guardia’ e capiscono se la persona è distratta, l’altro, con delicatezza e velocità, sfila il portafogli o ruba la borsetta della vittima che, molto spesso, si accorge troppo tardi dell’accaduto.

Scippatori ventenni

Nelle ultime 48 ore è successo proprio questo. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sorpreso una coppia di cittadini romeni, lui 22enne e lei 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre derubavano un turista messicano in via dei Fori Imperiali. I due hanno avvicinato alle spalle la vittima e, mentre era distratto intento a fotografare l’area archeologica, hanno prelevato il suo portafogli dallo zaino che aveva al seguito.

Poco dopo, sono finiti in manette anche una 22enne romena e un 26enne egiziano, entrambi senza fissa dimora, sorpresi dal personale addetto alla sicurezza dei magazzini di abbigliamento in via Gioberti, mentre, dopo aver forzato le placche antitaccheggio, avevano occultato all’interno di una borsa diversi capi, del valore complessivo di 1.400 euro circa.

Ma non solo..

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, hanno arrestato una 36enne, domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano, che a seguito di un normale controllo presso la fermata metro linea B “Colosseo” è risultata colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 27 giugno 2022.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno arrestato un 56enne italiano sorpreso mentre stava manomettendo il sistema di accensione di un motoveicolo regolarmente parcheggiato in via Capraia.