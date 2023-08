Roma, contro incidenti stradali presto nuovi autovelox e tutor: ecco dove

Uno dei problemi più sentiti sul territorio di Roma, è quello degli incidenti stradali. Tra le soluzioni per provare a contenere questo fenomeno, che da gennaio ha fatto 2000 morti in tutta Italia, il Comune starebbe vagliando la possibilità d’installare nuovi autovelox e tutor in giro per la Città. Se in passato era stata bocciata questa tipologia d’intervento, oggi le criticità sembrano dettare un passo in questo senso per le strade capitoline.

Autovelox e tutor per contenere gli incidenti a Roma

Sono già programmati degli interventi che avverranno nel territorio capitolino. A essere toccate, come plausibile, le strade dove sono sempre più frequenti i casi di automobilisti che sfrecciano ad alta velocità, o dove negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti anche mortali. Al momento, i mezzi tecnologici si andranno a inserire sulle arterie urbane dell’Appia, la Tuscolana e il Grande Raccordo Anulare.

Il problema incidenti stradali a Roma

Il dato su Roma, per i morti con incidenti stradali, è tragico. Solo nella seconda settimana di Agosto 2023, sono 36 le persone che hanno perso la vita per un incidente stradale all’interno delle strade capitoline. Stop killer, incidenti mortali per centauri, sorpassi azzardati o semafori non rispettati. Queste, e altre cause, al centro di gravi tragedie che hanno fatto perdere la vita a decine di persone a bordo della propria macchina o in moto.

Cambio di regime da autunno

Con il ritorno dei lavoratori a Roma, e quindi il traffico nelle ore di punta della mattina e il pomeriggio, il Comune prova a portare regole sulle strade. In tal senso, già da settembre 2023 si punta a rendere le principali strade romane più sicure. Tra autovelox o tutor stradali, soprattutto i pendolari per lavoro troveranno un traffico più responsabili e regole più stringenti per combattere le gravi infrazioni al volante. Un passo deciso, soprattutto per far diminuire i casi di incidente nella Capitale.