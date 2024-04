Roma, operazione dei Carabinieri a Magliana e San Paolo: controlli ad automobilisti indisciplinati e attività commerciali

Nuovi controlli dei Carabinieri nei quartieri di Roma Sud: sopralluoghi dei militari nelle zone di Magliana, Ostiense e San Paolo.

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma. Questa volta i militari si sono concentrati al quadrante Sud della Città Eterna, con gli uomini dell’Arma che sono intervenuti nei quartieri cittadini di Magliana e San Paolo (tra VIII e XI Municipio). I Carabinieri si sono interessati prevalentemente a due fenomeni all’interno della Città Eterna: il controllo presso i veicoli in circolazione e i sopralluoghi alle attività commerciali etniche.

Carabinieri controllano i veicoli in circolazione a Roma: l’operazione

Durante i controlli sul traffico veicolare tra le zone di Maglia a San Paolo, i Carabinieri hanno fermato un’automobilista straniero. L’uomo, di 37 anni e originario del Brasile, è stato trovato a guidare la propria autovettura senza patente. Secondo i database dei militari, lo straniero veniva fermato per la seconda volta con questa motivazione: per tale situazione, il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Sempre nel quadrante cittadino di Ostiense, un altro cittadino è stato fermato dai Carabinieri mentre era al volante della propria auto. Il soggetto, risultato essere un cittadino di 26 anni e originario del Perù, è stato trovato con un martello da fabbro all’interno del portabagagli. I Carabinieri, interrogando lo straniero, non hanno ricevuto risposte riguardo la presenza di quell’oggetto da scasso nel bagagliaio.

I controlli dei Carabinieri ai negozi etnici di Roma

Sempre nel quadrante dell’Ostiense, i Carabinieri sono intervenuti in un’attività commerciale etnica. I militari hanno effettuato un sopralluogo in un negozio di viale Giustiniano Imperatore, rilevando nel locale gravi carenze igienico sanitarie. L’attività vedeva anche l’assenza del manuale HACCP, oltre agli attestati di qualificazione professionale per i dipendenti. Al titolare, viste le diverse violazioni sulle norme vigenti, è stata emessa una multa di 3 mila euro.

A Magliana, invece, i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all’interno di un negozio cinese. Qui i militari hanno individuato gravi carenze igieniche, oltre alla mancanza del manuale HACCP. Anche in questo caso, la titolare è stata sanzionata con una multa di 3 mila euro.